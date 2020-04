Coronavirus, Vittorio Sgarbi contro Walter Ricciardi: "Attacca i sovranisti ed evoca la dittatura. Scienza o fantascienza?"

17 aprile 2020 a

"Le elezioni hanno conseguenze, quando il popolo vota avventurieri populisti e sovranisti questi poi prendono decisioni che hanno conseguenze, in questo caso tagli su ricerca, sanità innovazione e ricerca". Parole e musica di Walter Ricciardi, consulente del governo nella battaglia contro il coroanvirus, il quale con questo post - profondamente politico - punta il dito contro Donald Trump per la sua gestione dell'emergenza. Ma in quell'accenno rabbioso e scomposto ad "avventurieri populisti e sovranisti" è difficile non scorgere un riferimento anche alle faccende politiche italiane. Il che, per Vittorio Sgarbi, è inaccettabile. Ed è semplice comprenderne le ragioni. Il critico d'arte, infatti, rilancia su Twitter le parole di Ricciardi e le commenta in modo durissimo: "I cosiddetti tecnici nominati dal governo invece di preoccuparsi della epidemia invocano la dittatura rimproverando gli elettori di affidarsi a un sistema democratico definito populista, che favorisce "avventurieri" - picchia duro -. Bisogna correggere il popolo! Scienza o fantascienza?", conclude Vittorio Sgarbi.

