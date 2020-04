Roberto Burioni mai a DiMartedì, "perché Floris chiama sempre Rezza". Indiscreto: questione di fede

17 aprile 2020 a

Sapete perché Giovanni Floris chiama sempre a DiMartedì l'epidemiologo Giovanni Rezza e non, per esempio, il virologo-star Roberto Burioni. Lo svela un indiscreto del Tempo: non questione di scienza, ma di... fede (calcistica). Il dirigente dell'Istituto Superiore della Sanità è tifoso sfegatato e dichiarato della Roma, tanto da trovare il modo di ironizzare con chi, durante la conferenza stampa della Protezione civile sul coronavirus, gli chiedeva se ci fosse la possibilità di far ripartire il campionato: "Da romanista manderei tutto a monte".

"Roberto Burioni cerca aspiranti suicidi". Sul Fatto di Travaglio la spirale dell'orrore: ora pure contro il virologo

Secondo il quotidiano diretto da Franco Bechis, "una dichiarazione che non poteva non piacere a un altro sfegatato tifoso giallorosso che risponde al nome di Giovanni Floris, uno che trasforma ogni attimo della sua vita in una curva sud". E Burioni? Oltre a maltrattare i "fessi" e i creduloni anti-scientifici, il professore è un ultrà della Lazio. No, con Floris (e con Rezza), almeno parlando di calcio difficilmente andrebbe d'accordo.

