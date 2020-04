Piero Chiambretti, si mostra in foto la prima volta dopo aver sconfitto il coronavirus: "Steso"

17 aprile 2020 a

a

a

Piero Chiambretti ha finalmente sconfitto il coronavirus e, per la prima volta, si è mostrato di fronte all'obiettivo. "Steso", questa l'unica parola corredata all'immagine pubblicata sul suo profilo Instagram nella quale, disteso sul letto, non nasconde una certa stanchezza, tanto da rendere il suo volto quasi irriconoscibile rispetto al suo solito sorriso. Il messaggio arriva dopo quello dedicato alla madre Felicita che invece non è riuscita a sconfiggere il Covid-19. “Le mamme non dovrebbero morire mai, perché danno la vita”, scriveva il conduttore di Cr4-La Repubblica delle donne, pubblicando uno scatto del passato in cui appare al fianco della figura materna. Immediata la reazione dei follower, che hanno lasciato centinaia di commenti palesando la loro solidarietà e vicinanza.

Piero Chiambretti: "Una mamma non dovrebbe morire mai", commovente dedica per la signora Felicita

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.