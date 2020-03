Serena Grandi spaventa Mediaset: "Baci e abbracci da Chiambretti, poi sono andata dalla D'Urso"

18 marzo 2020 a

Piero Chiambretti è risultato positivo al coronavirus insieme alla madre ed è ricoverato all’ospedale Maurizio di Torino. All’Adnkronos Serena Grandi ha espresso preoccupazione per la salute del conduttore di CR4: “Sono tanto dispiaciuta per Piero, spero guarisca presto. Sono stata da Chiambretti per ben due volte, ci siamo abbracciati e baciati e quindi mi sono messa in auto-quarantena”. L’attrice ha poi ripercorso i giorni seguenti alle ospitate a La Repubblica delle Donne: “Ora che ci penso, dopo essere stata ospite da lui ho avuto una brutta febbre e tosse, ma solo per qualche giorno e ho pensato che fosse stata causata dalla radioterapia a cui mi sono dovuta sottoporre per un tumore al seno. Dopo Chiambretti - ha ricordato la Grandi - sono stata ospite per due volte anche da Barbara d’Urso, speriamo che finisca tutto per il meglio”.