Coronavirus, Diego Fusaro contro Otto e Mezzo: "Non vogliono la riapertura dell'Italia, al potere giova l'emergenza"

Diego Fusaro contro Otto e Mezzo. Nel mirino del filosofo il titolo dell'ultima puntata, "La sindrome della riapertura”. Il programma di La7 condotto da Lilli Gruber ha infatti ampiamente criticato la decisione di riaprire la Lombardia dopo il 4 maggio, mandando su tutte le furie Fusaro. “Vietato uscire dall’incubo che qualcuno vorrebbe sine die - afferma -. Perché al potere giova l’emergenza, perché lo rende più forte. Non c’è opposizione come nella camera oscura di Marx”. Il riferimento sembra chiaro: con l'epidemia Giuseppe Conte è volato nei sondaggi.

E ancora: “La sindrome è di quei pazzi che vogliono tornare a vivere. Lavorare, uscire dagli arresti domiciliari. Affidare anima e corpo ai virologi televisivi, al potere politici di chi non è stato eletto". Per il filosofo siamo in uno Stato di polizia e se non stiamo attenti ci rimaniamo fino al 2025.

