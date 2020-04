Luca Telese a Otto e mezzo: "Fontana si sveglia ogni mattina con una idea diversa, è folle"

17 aprile 2020 a

"Folle". Luca Telese, ospite di Otto e mezzo, spara a zero su Attilio Fontana e trova l'ambiente ideale, visto che in studio da Lilli Gruber non passa sera senza che qualche ospite non attribuisca tutte le colpe dell'epidemia che ha messo in ginocchio la Lombardia e l'Italia al governatore e alla Lega.

"Zaia almeno ha mantenuto una linea - spiega Telese -, giusta o sbagliata che sia. Fontana invece si sveglia ogni mattina con una idea diversa. Fino a ieri chiudere tutto sembrava portare consensi e ora il contrario".

