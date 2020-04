Vittorio Sgarbi a Stasera Italia: "Sapete cos'ha detto il senatore M5s? Morto di fame, governo di ignoranti". Feltri e Casini sorridono

18 aprile 2020 a

La valanga Vittorio Sgarbi travolte M5s e governo. In collegamento a Stasera Italia insieme a Vittorio Feltri e Pierferdinando Casini, il critico e onorevole riprende una dichiarazione del senatore grillino Emanuele Dessì: "Solo oggi mi rendo conto che ho fatto bene a non studiare da ragazzo. Almeno mi sono divertito e ho girato il mondo, tanto mi par di capire che sarei stato un morto di fame comunque". E Sgarbi lo mette alla gogna: "Bella dichiarazione, se non lo mandavano in Parlamento era un morto di fame di sicuro".

Poi allarga il quadro: "Senza studiare, senza conoscenza, si fa come questo governo di ignoranti che hanno bisogno di appiccicarsi a dei virologi che in due mesi hanno detto cose una opposta all'altra". E anche Feltri e Casini non possono non sorridere, condividendo il ragionamento di Sgarbi.

