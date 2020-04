Lapo Elkann a Non è l'Arena: "L'Europa deve aiutarci o morirà. Se ne usciremo non sarà grazie alla politica"

20 aprile 2020 a

a

a

"Dobbiamo essere uniti come la Nazionale del Mondiale 2006". Lapo Elkann, in collegamento con Massimo Giletti a Non è l'Arena, è duro sull'emergenza coronavirus e sull'Europa: "Ci deve aiutare e deve aiutare gli altri Paesi, se non lo farà penso che morirà". Ma la responsabilità è soprattutto nostra, interna.

"Cogl***, guardate questa roba". Lo sfogo brutale di Lapo Elkann: il rampollo Agnelli brutalizza gli idioti del coronavirus



"Questa settimana la politica non ha dato una bella immagine di sé, maggioranza e opposizione si sono divise a Strasburgo sul mes", lo incalza Giletti. "Io penso che l'Italia ne uscirà - replica il nipote dell'Avvocato Agnelli - ma se ne uscirà non sarà certo per la politica, ma per gli imprenditori e gli italiani che non si arrendono a nulla, lo si è visto anche nei terremoti. La politica purtroppo sono anni che non guida e non aiuta il Paese. Quello che vedo dispettucci e poltroncine, il lavoro lo fanno gli altri".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.