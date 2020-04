Che tempo che fa, Roberto Burioni e il vaccino: "Incrociamo le dita. Forse nei prossimi giorni..."

20 aprile 2020 a

Roberto Burioni gode ormai della fiducia di Fabio Fazio, tanto da essere diventato un ospite irrinunciabile di Che tempo che fa. Il noto virologo marchigiano si è espresso sulla fase 2 ma soprattutto ha alimentato la speranza sul vaccino. “Incrociamo le dita perché potremmo avere buone notizie”, ha dichiarato Burioni in riferimento al lavoro di un suo allievo, Giacomo Gorini: “Abbiamo finito la fase di studio pre-clinico. Inizieremo questa settimana a testare il vaccino sull’uomo”. Ma intanto l’Italia deve cominciare a pensare alla ripartenza. “Abbiamo due settimane, ci dobbiamo preparare con mascherine, test sierologici e test per la ricerca del virus. Dobbiamo pensare a strategie che ci consentano di bloccare sul nascere eventuali nuovi focolai”: il virologo del San Raffaele ha le idee chiare su cosa affrontare la fase 2, che dovrebbe partire il 4 maggio. Ma soprattutto è consapevole che “non possiamo permetterci di farci prendere di sorpresa, non sarebbe perdonabile”.

"Due settimane". Fase 2, il tempo stringe: Burioni avvisa, occhio all'errore imperdonabile

