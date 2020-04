Edward Luttwak a DiMartedì: "L'America non è la Cina o l'Italia, qui la gente ha diritti e libertà personale"

22 aprile 2020 a

"In America la gente ha diritti, non è la Cina o l'Italia": A DiMartedì, in collegamento dagli Usa, Edward Luttwak spiega senza infingimenti cosa sta accadendo dall'altra parte dell'Atlantico. "Il presidente Trump appare come quello che sta combattendo Fauci e la scienza", lo incalza Giovanni Floris,





E il politologo ribatte: "Trump sta mediando tra chi vuole mantenere un lockdown totale e chi invece chiede di terminarlo, subito". Semplicemente, sottolinea Luttwak, "qui le persone hanno la libertà personale. Non c'è una legge in Costituzione che obbliga le persone a stare in casa. Trump non è nella posizione del governo italiano che fa quello che vuole".

