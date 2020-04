Mario Tozzi, la sua lettura del coronavirus: "La deforestazione è la prova, la natura risponde con la pandemia"

22 aprile 2020 a

"La deforestazione è un esempio di come i nostri comportamenti scriteriati inducano una risposta pandemica. Antivirus migliore sarebbe conservare intatta la natura". Lo dice Mario Tozzi, ospite di Agora, ha parlato nella Giornata Mondiale della Terra.

La giornata mondiale della terra, Earth Day, è al suo 50°anno di ricorrenza. Il 22 aprile del 1970 nelle università, nelle piazze e davanti agli uffici amministrativi si riversarono folle di americani che chiedevano al governo di includere nei loro programmi delle politiche di sviluppo sostenibili per il pianeta. La celebrazione è quindi istituita dalle Nazioni Unite proprio in questa data per sesnsibilizzare al rispetto e alla convivenza pacifica con il pianeta e le altre creature.

