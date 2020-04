Claudio Borghi e il Mes dato per fatto: "Bravo Conte, hai fatto il burattino. Sempre così, sempre fessi"

23 aprile 2020 a

"Bravo Giuseppi, hai fatto la tua parte da burattino". Claudio Borghi critica il premier a modo suo: con una bella badilata in faccia. Su Twitter, l'economista euro-scettico e deputato della Lega, sempre esplosivo, commenta così le indiscrezioni alla vigilia del Consiglio europeo che dovrà decidere sulle misure da adottare per arginare a livello comunitario l'emergenza economico-sanitaria del coronavirus. Al di là dei dettagli su Francia e Germania, pare assodato che il via libera al Mes non sia più in discussione. E Conte? Ha dato ai partner europei "quello che volevano - chiosa Borghi, sarcastico -. Adesso ritorni a non contare nulla e gli altri giocano al posto tuo. Pacca sulla spalla e via. Sempre così. Sempre fessi".

Una follower, poco dopo, gli fa notare che nell'articolo condiviso non si parla di Mes o di Conte, ma del piano della Francia. "Proprio perché non li ho letti - rincara la dose Borghi, replicandole -. Il Mes è dato per acquisito (e la cosa è stata del tutto illegittima perchè Conte e Gualtieri (il ministro dell'Economia, ndr) non avevano alcun mandato per farlo) e, una volta ottenuto ciò, adesso gli adulti pensano ai piani a lungo termine e Conte non c'è più". Saluti (all'Italia).

