Mes, la verità di Giulio Tremonti: "Ecco come è nato. C'è Mario Monti in collegamento? Metto giù e spengo la tv"

23 aprile 2020 a

Giulio Tremonti, ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, fa una analisi sulla genesi del Mes: "Quando arriva la crisi nel 2008 l'Italia scrive alla presidenza europea e dice che nei trattati non c'è la parola crisi e che serve un fondo anti crisi. Quella proposta fu accolta, la discussione andò avanti. È andata avanti la discussione ma sempre con la coppia fondo - Mes per base di Eurobond. Il Mes era tanto collegato agli Eurobond che il governo italiano non l'ha mai mandato in ratifica".

Myrta Merlino ha poi sottolineato che Mario Monti aveva diritto di replica e Tremonti, pensando che fosse in videocall, è sbottato: "No basta Monti. Se è in collegamento, io chiudo, me lo doveva dire". La Merlino, stupita dalla veemente reazione, ha detto: "Ma perché? Il professore è un suo collega..." e l'ex ministro: "Se viene Monti stacco e spengo la televisione. Tutti hanno una maggiore esperienza rispetto alla mia, una maggiore memoria. Lo ha mandato a ratifica Monti introducendo degli elementi in più. Nel frattempo è cambiato il mondo"

