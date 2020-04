Stasera Italia, Antonio Socci durissimo contro Paolo Liguori: "Quando inizierai a studiare prima di parlare?"

24 aprile 2020 a

No, Antonio Socci mostra su Twitter di non aver gradito troppo le parole di Paolo Liguori a Stasera Italia, il programma di approfondimento politico in prime-time su Rete 4, condotto da Barbara Palombelli. Liguori, di fatto, si è mostrato non troppo critico nei confronti di Giuseppe Conte per la gestione dell'emergenza coronavirus, aggiungendo che in un momento come questo non saprebbe individuare con certezza chi avrebbe saputo fare di meglio. Parole alle quali Socci ha ribattuto con un durissimo cinguettio: "E Alberto Bagnai (anche lui a Stasera Italia, ndr) asfalta pure Liguori. Caro Paolo ti conosco da 30 anni, ma quand'è che ti metterai a studiare prima di straparlare? E' tutta la generazione di Lotta continua che invecchia male. Basta cazzari, avete rotto", picchia durissimo. Dunque, Socci conclude con un "Ps: chiunque è meglio di Conte caro Paolo".

