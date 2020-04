Vittorio Sgarbi a Stasera Italia: "Sia maledetto Walter Ricciardi, il coronavirus morirà"

23 aprile 2020 a

"Sia maledetto Walter Ricciardi, lui e il coronavirus". Non si contiene Vittorio Sgarbi, In collegamento con Barbara Palombelli a Stasera Italia, Parla di "indicazione intollerabile" di scienziati "che non hanno saputo dare nessuna certezza" a proposito delle parole del consulente del Ministero della Salute ed esponente italiano nell'Oms secondo cui il virus tornerà "sicuramente" dopo l'estate.

"Io non accetto nulla - tuona Sgarbi - , io spero che il virus muoia e spero abbia ragione quello scienziato israeliano che dà 70, al massimo 90 giorni al coronavirus. Non possiamo vivere nell'incubo costante che limitata tutte le riaperture. Il virus morirà, se ne andrà, è una speranza che va perseguita. Voglio quell'israeliano e non Ricciardi", che, conclude l'intemerata il critico d'arte, "ha detto una cosa che non poteva dire".

