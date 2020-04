Sondaggio di Alessandra Ghisleri, fiducia in Giuseppe Conte al 44,5 per cento? "20-30 punti in meno rispetto agli altri premier europei"

24 aprile 2020 a

Nonostante l'ascesa nei sondaggi, Giuseppe Conte non può cantare vittoria. Secondo le cifre snocciolate da Alessandra Ghisleri il premier non cresce come i suoi omonimi europei. L'indice di popolarità di Conte (in discesa) raggiunge il 44,5 per cento, cioè 20-30 punti in meno rispetto agli altri premier europei. I dati della direttrice di Euromedia Research parlano chiaro: Boris Johnson detiene il 72 per cento e Angela Merkel addirittura il 79.

Numeri che se confrontati con quelli del nostro presidente del Consiglio fanno rivedere la sicurezza di Conte che ora si sente irraggiungibile. Insomma, per la sondaggista "nella cacofonia istituzionale la gente non capiva più nulla e Conte ha saputo approfittarne, ha capito che le persone in piena emergenza si stringono a figure come il Papa, il presidente del Consiglio", ma non per questo puà considerarsi in una botte di ferro. La fiducia è parecchio volubile.

