Pietro Senaldi a L'aria che tira: "Contagi diminuiti grazie agli italiani, non grazie a Giuseppe Conte"

Pietro Senaldi, direttore Libero, ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira in onda su La7, ha tracciato una analisi politica sull'ultimo decreto presentato dal premier Conte domenica sera in diretta tv. Senaldi, su domanda della Merlino, ha criticato Giuseppe Conte. Il governo, secondo il direttore di Libero, doveva prepare la fase 2 e non ha fatto nulla. Il merito dei contagi diminuiti, per Senaldi, è del comportamento degli italiani durante il lockdown e del lavoro dei medici: "I contagi sono diminuiti grazie agli italiani e ai medici, il governo non ha fatto nulla. Se l'Italia non è mappata in termini di contagio la responsabilità non può che essere del governo", ha sentenziato il direttore di Libero.

