Striscia la notizia, Giuseppe Conte e i capelli sempre perfetti: "Barbieri chiusi in isolamento, ma chi glieli taglia?"

Ma "chi taglia i capelli a Giuseppe Conte". Se l'è chiesto Striscia la Notizia e prima ancora Lucio Malan, storico senatore di Forza Italia che il 26 aprile scorso su Twiter lo faceva notare con un po' di malizia, come la cofana del presidente del Consiglio che ogni settimana compare in diretta tv a reti unificate sia sempre perfetta, immutabile dall'inizio della quarantena,"'eventuale tinta inclusa".

D'altronde, "I parrucchieri sono chiusi, tagliare i capelli non è necessità. Impossibile farlo rispettando le distanze. Dunque???". E chissà cosa penserà il povero presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che con il cameraman della Rai scherzava su un ciuffo ribelle in un video finito per sbaglio (forse...) in rete in occasione del suo discorso alla Nazione per spiegare il lockdown agli italiani. Conte, invece, non ha un capello fuori posto. Questo sì, un miracolo italiano ai tempo del coronavirus.

