Pietro Senaldi a Tagadà: "Giuseppe Conte ha promesso soldi ma non ne ha dati. Moriremo di noia"

In studio da Tiziana Panella a Tagadà, su La7, si commenta il discorso del presidente del Consiglio. In collegamento c'è anche il direttore di Libero Pietro Senaldi che al riguardo dice: "Moriremo di noia. Giuseppe Conte non ha detto alcunché. Ogni volta lui fa il discorso e nessuno capisce niente". Vengono fuori domande sui giornali sui bambini, sulle scuole, eccetera, quindi "si alza un polverone e lui poi spiega". Insomma, conclude Senaldi, "ha promesso altri soldi ma non ne ha ancora dati".

