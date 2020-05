Dritto e Rovescio, schiaffo di Paolo Del Debbio alla politica: si apre con il ponte di Genova

01 maggio 2020 a

Una grossa, grossissima sorpresa all'ultima puntata di Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio su Rete 4. È il 30 aprile, il giorno della battaglia in Parlamento di e contro Giuseppe Conte, chiamato a chiarire con l'informativa sulle sue controverse decisioni circa la Fase 2 dell'emergenza coronavirus. È accaduto di tutto: risse, parole pesantissime, Matteo Renzi che porge l'ultimatum al premier. Ebbene, in una giornata come questa, Del Debbio spiazza tutti. Una scelta nobile e e in controtendenza. La puntata infatti non si apre con coronavirus e battaglia parlamentare, bensì con un collegamento da Genova, dove in settimana è stato inaugurato il nuovo ponte costruito in seguito al crollo del Morandi e a quella sciagura che ha lasciato una cicatrice indelebile all'Italia. "Ci colleghiamo subito da Genova con Martina Maltagliati. In questa Italia in cui siamo tutti in difficoltà, ebbene, il ponte di Genova ci dà un motivo di speranza da cui ripartire", spiega Del Debbio.

