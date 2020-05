Che tempo che fa, Giovanna Botteri e la frecciatina a Striscia: "Ho messo la giacca solo per Fazio"

03 maggio 2020 a

a

a

Giovanna Botteri si collega in diretta con Fabio Fazio a Che tempo che fa. Dalla Cina la giornalista appare su Rai2 dopo le grandi polemiche per un servizio di Striscia la Notizia sulla Botteri, che per qualcuno era da ascrivere addirittura al ‘body shaming’. L’inviata si presenta a Fazio con la giacca: “L’ho messa per te”, scherza facendo un chiaro riferimento alla faida che si è scatenata sul suo aspetto. “Ti ringrazio molto - risponde il conduttore di Che tempo che fa - ma tu sei sempre elegante. Non è la giacca che ti fa elegante, sei tu che fai elegante la giacca, anche quando il chroma key ti fa i capelli verdi”.

Caso Botteri, Striscia passa all'attacco. Spunta un video della Littizzetto: "La Rai non doveva sanzionare Fazio?"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.