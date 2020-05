CartaBianca, Mauro Corona e le critiche al governo: "Io tra camosci e cervi, loro non sanno che pesci pigliare"

06 maggio 2020 a

Nel mirino di Mauro Corona, nel suo consueto intervento a CartaBianca su Rai 3 nella puntata di martedì 5 maggio, ci finisce ancora il governo, con cui continua ad avere accenti critici per la lenta ripartenza nella Fase 2 del coronavirus. Ospite in collegamento da Bianca Berlinguer, lo scrittore sottolinea: "Il governo sta andando per tentativi, non sa che pesci prendere davanti a una situazione così grande". Ciò premesso, Corona aggiunge: "Vorrei che le opposizioni collaborassero senza cavalcare questi fatti in vista del futuro. Bisogna essere solidali, serve buon senso". Ma a stretto giro, l'esecutivo di Giuseppe Conte torna ad essere criticato tra le righe, ma neppure troppo: "Io compirò settant’anni tra qualche mese ma ci sono anziani e anziani. Sono uscito ieri e sono andato sul monte davanti a casa mia, ho incontrato solo camosci, cervi e il canto dolce dei ciuffolotti". Insomma, un esempio per far capire come non tutti i casi siano uguali, partendo dagli anziani e arrivando fino alle singole regioni.

