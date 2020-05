Otto e Mezzo, Marco Travaglio riconosce i successi di Berlusconi: "Li ha sepolti tutti"

06 maggio 2020 a

a

a

Suo malgrado, Marco Travaglio è costretto a riconoscere i successi di Silvio Berlusconi. L'imponderabile è avvenuto a Otto e Mezzo di Lilli Gruber, la puntata in onda su La7, martedì 5 maggio, dove si discuteva degli ammiccamenti tra il leader di Forza Italia e Giuseppe Conte, con il primo pronto a dare appoggio esterno al governo su alcuni temi fino al termine della crisi-coronavirus. Travaglio, ovviamente, suggerisce al premier di diffidare di Berlusconi, e questo non stupisce. Ma per consigliarlo, il direttore del Fatto Quotidiano spiega: "Conte non dovrebbe fare inciuci con Berlusconi. Porta malissimo, li ha sepolti tutti". E ancora: "Chi ha fatto accordi con Forza Italia non c'è più mentre Berlusconi vive e lotta insieme a noi dalla Costa Azzurra", conclude beffardo Travaglio. Resta l'evidenza: è stato costretto ad ammettere che "li ha sepolti tutti", ovvero che la parabola politica di Berlusconi è stata un clamoroso successo.

Vittorio Feltri su Marco Travaglio: "Insiste nell'appoggiare Giuseppe Conte? Peggio per lui"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.