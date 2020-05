Antonio Padellaro a PiazzaPulita: elogio di Berlusconi, "sovranisti irresponsabili"

08 maggio 2020 a

a

a

Quando "per la ditta" si ingoia anche Silvio Berlusconi. La ditta è quella del Fatto Quotidiano e Giuseppe Conte. Ad "ingoiare" Berlusconi è Antonio Padellaro, firma di punta del Fatto di Marco Travaglio, il quale era ospite di Corrado Formigli a PiazzaPulita su La7, nella puntata di giovedì 7 maggio. Ed ecco che Padellaro si spende in parole d'elogio per il leader di Forza Italia, partendo da premesse ovviamente critiche per Matteo Salvini e Giorgia Meloni. "Abbiamo l'opposizione sovranista, di Salvini e Meloni, e poi abbiamo un'opposizione critica e responsabile", quella di Berlusconi appunto. Insomma, per Padellaro "sovranismo" è sinonimo di irresponsabilità.

Conte si prende i pieni poteri della tv: quante ore ci è stato con il coronavirus. Ma il Fatto accusa Salvini e Giletti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.