Bruno Vespa, l'Italia è in terapia intensiva: "Avrà il coraggio di farlo?", così si decidono le sorti del governo Conte

Bruno Vespa non vuole sentir parlare di giochi di Palazzo, almeno non in questo momento così critico e decisivo per le sorti dell’Italia. “Il Paese è in terapia intensiva - scrive il giornalista della Rai nell’editoriale per Il Giorno - e la sua sopravvivenza economica e sociale è per buona parte legata ai provvedimenti delle prossime settimane”. Il conduttore di Porta a Porta si chiede se Giuseppe Conte e la sua squadra di governo sapranno prendere le decisioni necessarie: “Si avrà il coraggio di sospendere il codice degli appalti? Di moltiplicare i controlli post operam invece di frenarne la realizzazione? Di mitigare l'egoismo di molte banche? Si avrà il coraggio di risvegliare l'economia con uno shock fiscale?”. Poi la chiosa finale: “Non sarà la politica a decidere le sorti del governo Conte. Sarà la quantità dei sommersi”, ovvero di persone che non avranno più un lavoro a causa del coronavirus.

