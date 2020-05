Sardine, una tragica gaffe: "Aldo Moro ammazzato dalla mafia". Il gravissimo errore e le scuse pubbliche

09 maggio 2020 a

Senza piazze da riempire le Sardine sembrano disorientate. E così sulla "piazza" social commettono un gravissimo errore. Il movimento di Mattia Santori infatti voleva scrivere un tweet intelligente ma ne ha scritto uno completamente sbagliato: “La notte del 9 maggio 78 fu l’emblema di un Paese che stava per cedere al baratro. In un’epoca in cui l’assenza di memoria è uno dei nemici peggiori di questo Paese vale sempre la pena di ricordare Aldo Moro e Peppino Impastato ammazzati dalla mafia”. Proprio così, per le Sardine Moro non è stato ucciso dalle Brigate rosse ma dalla mafia.

Un errore che ovviamente non è passato inosservato. Tanto che poco dopo il tweet è stato cancellato con tanto di scuse: "Uscito per errore, non pronto per la pubblicazione. Perdonateci. La parola ammazzati doveva essere al singolare. Solo Impastato è stato ucciso dalla mafia. Un grave errore di battitura, mai metteremmo in dubbio la storia e condanniamo l'operato della mafia e delle Br".

