Silvia Romano, l'affondo di Selvaggia Lucarelli: "Il riscatto pagato con le sanzioni dei cretini del lockdown"

Come sempre in questi casi, un piccolo strascico polemico accompagna la liberazione di Silvia Romano. Nel mirino i soldi del riscatto, pagati per liebrare la cooperante in mano a bande jihadiste da novembre 2018. Il punto è sempre quello: fermo restando che la priorità è salvare tutte le Silvia del mondo, ci si chiede poi che fine faranno quei denari, destinati a finanziare organizzazioni terroristiche. E ancora, c'è chi punta il dito per il fatto che, per forza di cose, per pagare il riscatto si usino soldi pubblici. E mentre il dibattito montava, soprattutto sui social, ecco l'intervento a gamba tesa di Selvaggia Lucarelli, che riferendosi al caso di Silvia Romano cinguetta: "Tranquilli, il riscatto l'abbiamo pagato con le sanzioni di tutti i cretini che non hanno rispettato il lockdown", conclude.

