Coronavirus, Maurizio Lupi fermato dai carabinieri a Roma: il finale? Sorprendente

10 maggio 2020 a

a

a

Le foto sono state pubblicate da Oggi ( qui il servizio integrale ). Già, i paparazzi hanno beccato Maurizio Lupi mentre veniva controllato dai carabinieri a Roma. L'onoervole correva su via del Corso, in direzione di casa. Ma due carabinieri lo hanno raggiunto in auto, intimandogli l'alt: controllo da coronavirus. Lupi non aveva la mascherina, teoricamente obbligatoria per un runner. Ma anche uno dei due carabinieri scesi dall'auto non la indossava. Insomma, a Roma sembrano tutti un po' meno rigidi rispetto a Milano. I militari, per inciso, volevano verificare la distanza di Lupi da casa sua. Il deputato non aveva documenti, ma i militari - conclude Oggi - hanno accettato un'autocertificazione.

Colpi di scopa alla figlia. Patrizia De Blank fuori controllo: "Sono terrorizzata", quarantena da incubo con Giada

"Vedo tanta gente in giro. Controlliamo i dati prima di...". Fontana prepara la Lombardia: nuovo lockdown?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.