Patrizia De Blank fuori controllo: “Ho colpito con la scopa mia figlia Giada"

“Giada ha il coronavirus in testa: mi insegue per disinfettare tutto”: al settimanale Nuovo parla cosi Patrizia De Blank, contessa e personaggio tv. Racconta la sua quarantena e dopo averla vista, anni fa, con Giada all’isola viene facile immaginare questo periodo di reclusione in casa. “Piange alla prospettiva che possiamo ammalarci. Controlla le mie scelte e mi assale con i suoi rimproveri. In quarantena è facile perdere il controllo - dice. E una volta- mi dispiace ammetterlo - ero disperata e l’ho colpita con il manico della scopa”. Strano, ma vero. Sempre a Nuovo Giada chiarisce di non voler andare via di casa. “Litighiamo per il modo diverso di vivere la pandemia. Sono terrorizzata”, racconta Giada a Nuovo.

