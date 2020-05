Silvia Romano, Guido Crosetto: "Vi lamentate perché è tornata islamica? Pensate se fosse tornata interista..."

11 maggio 2020 a

A sdrammatizzare un poco il dibattito e le polemiche dopo il ritorno da convertita all'islam di Silvia Romano, un tema che sta appassionando e dividendo l'Italia, ci pensa Guido Crosetto. Lo fa su Twitter, con un cinguettio, una battuta con cui sorprende e spiazza: "Tutti a lamentarsi perché è tornata islamica... pensate se fosse tornata interista!", scrive il "gigante" di Fratelli d'Italia, corredando la battuta con una serie di emoticon tra risate a crepapelle e occhiolini. Corsetto, infatti, è tifosissimo della Juventus, e in questi giorni con l'uscita del libro di Giorgio Chiellini la rivalità tra nerazzurri e bianconeri è ri-esplosa in modo deflagrante, anche in assenza di calcio giocato. Ma Crosetto deve anche subire una "doccia gelata": Silvia Romano, infatti, è interista, come dimostra un follower che posta in risposta una foto della ragazza a San Siro con sciarpa della Beneamata.

