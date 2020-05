Daniele Santoianni, dal Grande fratello all'arresto per mafia: prestanome del clan Fontana e riciclaggio

12 maggio 2020 a

Sono passati dieci anni dalla decima edizione del Grande Fratello, quella alla quale ha preso parte Daniele Santoianni, conosciuto all’epoca anche come sosia di Riccardo Scamarcio. L’ex gieffino al momento non se la passa affatto bene: è stato arrestato oggi durante un blitz delle forze dell’ordine ed è stato messo ai domiciliari con l’accusa di essere un prestanome di un clan mafioso. Santoianni era infatti il rappresentante legale della Mk Caffè Srl, ditta che commerciava caffè e che apparteneva alla cosca: la procura di Palermo lo accusa di essere un ingranaggio fondamentale per le operazioni di riciclaggio messe in piedi tra Palermo e Milano dai rampolli del clan Fontana, storica famiglia mafiosa indicata anche dal pentito Buscetta come una delle più pericolose.

