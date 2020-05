Silvia Romano, Flavio Briatore inchioda il governo: "Multa i lavoratori che protestano, ma l'ammasso di gente intorno a lei?"

12 maggio 2020 a

Flavio Briatore quando interviene nelle trasmissioni televisive non le manda certo a dire al governo, anche sul caso di Silvia Romano. In diretta a L’aria che tira, il noto imprenditore è stato molto duro con la ragazza: “Si è convertita all’Islam? No, si è convertita ad Al Shabaab, c’è una bella differenza”. Poi mister Billionaire se l'è presa con il governo per una questione di assembramenti: “Vi sembra normale che i ristoratori che protestavano in piazza mantenendo il distanziamento sociale sono stati multati, mentre la ragazza arrivata dall’Africa era circondata da un ammasso di gente senza che nessuna sanzione venisse applicata?”. Secondo Briatore l’assembramento attorno alla 25enne milanese non è stato punito perché “quella è propaganda mentre gli imprenditori sono gente che lavora, che è in difficoltà e che rischia di chiudere. I signori che sono al governo - ha chiosato - non hanno alcuna idea di quello che succede”.

