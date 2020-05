Coronavirus, Paolo Becchi su Ilaria Capua: "La sua fee per un collegamento di 10 minuti? 2mila euro più Iva"

14 maggio 2020 a

a

a

Un "tariffario" nei giorni del coronavirus. Sia chiaro: nulla di illegale né di scandaloso. Semplicemente un dato di fatto, sul quale Paolo Becchi spende un tweet. Nel dettaglio, il filofoso parla di Ilaria Capua, una delle "superstar televisive" in tempo di pandemia. "Il virus per alcuni si sta rivelando un buon afare - premette Becchi -. Ilaria Capua, ex deputata di Scelta Civica, ha la sua fee, come si chiama nell'ambiente, d'ordinanza. Per un contributo di 10 minuti su Skype o dallo studio televisivo dell'università siamo attorno ai 2mila euro più Iva", rivela Paolo Becchi. Un discreto gruzzoletto, insomma.

“A forza di rendere l'emergenza un'abitudine…”. Becchi, sfasciano l'università senza accorgersene

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.