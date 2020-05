Giovanni Favia, l'ex M5s cacciato da Grillo oggi è un ristoratore disperato. A Piazzapulita: "Ma dove vivono i ministri?"

15 maggio 2020 a

"Ma dove vivono questi?". Giovanni Favia è stato il primo volto noto del M5s a livello nazionale e il primo epurato eccellente da Beppe Grillo. Oggi fa il ristoratore a Bologna, ed è disperato per l'emergenza coronvirus. Ospite di Corrado Formiglia a Piazzapulita, attacca il governo sulla Fase 2 in modo devastante.

"Come chiamate uno che cerca di spegnere un incendio con delle borracce? Un pazzo. Ad aprile ho perso il 100% dei miei ricavi, così il messe prima e così il mese prossimo. E dopo 2 mesi, il governo mi ridarà il 15% dei miei ricavi. Per il nostro settore, bastavano 10 miliardi spesi bene, un aiuto del 25%. Ma quale Irap? Ma quale credito d'imposta a fine anno? Saremo in passivo, a fine anno...". Messaggio forte e chiaro anche ai suoi ex amici grillini al governo.

