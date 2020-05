Flavio Briatore sul decreto Rilancio: "Solito casino all'italiana, sapete quanti soldi dà la Francia per il turismo?"

15 maggio 2020 a

“In Francia investono 18 miliardi per rilanciare il turismo, in Italia invece il governo non fa assolutamente nulla”. È la denuncia di Flavio Briatore, che critica pesantemente il decreto Rilancio varato dall’esecutivo, e tra l’altro non ancora pubblicato in Gazzetta. Evidentemente ci sono delle difficoltà nel reperire tutte le coperture per i 55 miliardi previsti dal dl, che Giuseppe Conte ha annunciato come al solito in pompa magna solo per fare l’ennesima magra figura. Secondo mister Billioner, il settore del turismo è stato abbandonato a se stesso: “Questa emergenza è stata gestita malissimo - tuona - il solito casino all’italiana. Si parla di decreto Rilancio quando la gente non ha ancora visto i soldi della cassa integrazione di marzo”. Il premier aveva giurato che “subito”, già nelle “prossime ore” sarebbero arrivati gli aiuti economici stavolta: invece non è arrivato neanche il testo del decreto in Gazzetta, e sono già passati due giorni.

