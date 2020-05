Clemente Mastella, boccia il dl Rilancio: "Un'enciclopedia di banalità, fino ad ora sono piovute solo banconote di Paperon de' Paperoni"

16 maggio 2020 a

a

a

Clemente Mastella. sindaco di Benevento, ex ministro con la destra, con la sinistra, ex democristiano, boccia il governo Conte in una intervista al Giornale. "Noi avevamo una strategia questi al massimo sono geometri. Propongo di non chiamarlo decreto rilancio ma enciclopedia banalità. Stanno annegando nei metri di distanziamento. In spiaggia ne bastano cinque, ma sui mezzi di trasporto uno. Forse due. Ripeto. Un governo in lotta con la geometria. Il paese è ormai diviso in due grandi geografie dell' esistenza: privilegiati e dimenticati. I dipendenti pubblici, i tutelati. Ma chi non lo è inizia a non pagare gli affitti. Si rischia l' apocalisse. Lancio sul Giornale la proposta della coalizione Mes. In Europa abbiamo avuto quella Ursula. Qui serve la coalizione Mes. Chi ci sta ci sta".

"L'unico a non raggiungere neppure la maggioranza". Numeri tragici per Di Maio, il sondaggio-batosta che decreta il suo tracollo

Il decreto rilancio non è il piano Marshall di Conte? "Ma quale piano Marshall? Non sono capaci di accettare neppure i soldi del Mes Non dobbiamo solo misurarci con l' emergenza, ma dobbiamo fare i conti anche con il M5s. Beppe Grillo balbetta. Davide Casaleggio non comanda. E però, questo movimento ci tiene ostaggi. C'è solo un ronzio cimiteriale. Così non si riparte".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.