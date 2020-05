Massimo Cacciari senza mezzi termini: “La sinistra al governo non sa che fare. Non ci salverà nemmeno Mario Draghi"

16 maggio 2020 a

Massimo Cacciari, in una intervista al Riformista, spende parole di fuoco contro una sinistra italiana "totalmente governista, il cui fine assoluto è andare al governo, e una volta che ci arriva non sa che ripetere: “viva il governo”". Il filosofo, ex sindaco di Venezia in quota centrosinistra, sul futuro che attende l'Italia prevede che nulla sarà più come prima dopo la crisi pandemica.

Perché neppure Mario Draghi può farcela, la scomoda verità di Cacciari: "Abbiamo toccato il fondo"

Dopo l'emergenza coronavirus Cacciari è profondamente pessimista: "Certo che nulla sarà più come prima, sarà infinitamente peggio. Più disoccupati, più poveri, una Italia oberata da un debito che tutti sanno che non potrà pagare. Se l’Europa ci molla, non c’è un uomo della provvidenza, un Mario Draghi, che potrà salvarci: sarà un massacro".

