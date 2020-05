Matteo Salvini, Peppino Caldarola: "Mi spiace smettere prima che venga fatto fuori"

18 maggio 2020 a

Ve lo ricordate Peppino Caldarola, ex deputato dalemiano e direttore de L'Unità? Ora scriveva per lettera43.it, ma questa parentesi è finita. "Non so se oggi è l’ultimo o il penultimo giorno di Lettera43, ma preferisco andar via prima dei padroni di casa. È buona creanza", spiega nel suo articolo di congedo, quello con cui saluta gli affezionati lettori. Un articolo, però, dove spende parole da brivido contro Matteo Salvini. Già, perché Caldarola esprime un rimpianto: "Mi sarebbe piaciuto che questa esperienza fosse durata di più. Avrei voluto scrivere una pagina di addio a Matteo Salvini quando sarà fatto fuori dalla Lega che cercherà di riconquistare uno status di partito serio, di governo, internazionalmente stimato". Insomma, il suo dispiacere è congedarsi prima che Salvini venga "fatto fuori". Stendiamo un velo...

