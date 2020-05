Stefano Cappellini contro Andrea Scanzi: "Io firmetta moscia? Tu minus-cicisbeo di Travaglio"

18 maggio 2020 a

Andrea Scanzi innervosisce anche Stefano Cappellini. La firma del Fatto Quotidiano prende di mira la nuova Repubblica a guida Maurizio Molinari: "Anche Gad Lerner lascia Repubblica - scrive Scanzi su Facebook -, dopo il passaggio di proprietà alla holding controllata dalla famiglia Agnelli. (...). Nel frattempo la “nuova” Repubblica di Molinari tifa per il governo inciucio, organizza baracconate alla “Coppa Cobram” Fantozzi, fa scrivere in prima pagina Cappellini (una firmetta moscia che avremmo bocciato anche nel giornale universitario) e intervista i morti (“il portavoce di al-Shabaab”)".

Una frase che ha mandato su di giri il diretto interessato che non ha impiegato molto prima di rispondere al travagliato Scanzi: "Guarda tu se mi devo prendere gli insulti d'un minus come Andrea Scanzi, cane da guardia del potere ("Difetto di Conte? È sincero") che sa di politica come io di astrofisica, cicisbeo di Travaglio, uno la cui idea di scrittura brillante è 'se Tizio è bravo, Cicciolina è vergine'", cinguetta al vetriolo Stefano Cappellini.

