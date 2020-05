Maria Giovanna Maglie a Quarta Repubblica: "Lockdown senza tracciamenti seri, un enorme disastro"

19 maggio 2020 a

a

a

Una Maria Giovanna Maglie a valanga contro il governo, quella che ha detto la sua su coronavirus e gestione dell'emergenza a Quarta Repubblica, il programma del lunedì sera su Rete 4 condotto da Nicola Porro: "Credo ci sia una grande inadeguatezza, abbiamo combinato un enorme disastro, perché ad un lockdown non abbiamo accompagnato tracciamenti seri", ha premesso la giornalista. Dunque, l'affondo contro la classe dirigente: "Noi abbiamo un comitato tecnico scientifico che fa il suo dovere, ma è la politica che deve decidere". E, questo l'assunto, per troppo tempo nella fase dell'emergenza più acuta non lo ha fatto. Infine, la Maglie si dice convinta del fatto che "dal 3 giugno in poi avremo l'immunità di gregge, noi siamo stati vittime del comitato tecnico scientifico", ha concluso.

Bastano quattro paroline per ridicolizzare il premier piazzista: Maria Giovanna Maglie definitiva contro Conte

"Stanzia soldi che non ha e impoverisce il Nord". Decreto Rilancio, le "prodezze" di Conte e compagni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.