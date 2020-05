Ferruccio De Bortoli, il nuovo spiazzante look: il direttore quasi irriconoscibile

19 maggio 2020 a

Una grossa, grossissima sorpresa. Si parla di Ferruccio De Bortoli, l'ex direttore del Corriere della Sera, il quale ospite in collegamento con Omnibus, parlando della ripartenza, spiega: "Ho visto un grandissimo spirito, tanta voglia di riaprire pure nelle difficoltà degli esercenti. Dobbiamo un grazie a loro - ha aggiunto -, fanno parte idealmente di una trince nella convivenza con il virus". Ma la sorpresa ovviamente non sta nelle sue parole, bensì nel look sfoggiato da De Bortoli. Una clamorosa mutazione: addio al ciuffo voluminoso, sostituito da una riga un po' schiacciata (era forse uscito da poco dalla doccia?). E ancora, un nuovo paio d'occhiali con montatura color caramello che lo rendevano quasi irriconoscibile.

