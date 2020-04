CartaBianca, Ferruccio De Bortoli critica Giuseppe Conte: "Coronavirus e Fase 2, le decisioni spettano alla politica"

29 aprile 2020 a

Ferruccio De Bortoli continua ad usare accenti molto critici nei confronti del governo e di Giuseppe Conte, nel mirino soprattutto per la conferenza stampa di domenica sera in cui ha annunciato la Fase 2 e per i toni "paternalistici" usati dal premier. L'ex direttore del Corriere della Sera, ospita in collegamento a CartaBianca di Bianca Berlinguer su Rai 3, ribadisce: "Al governo rimprovero la mancanza di chiarezza e l’eccessiva enfasi sulla responsabilità dei cittadini italiani, che in questi mesi sono stati bravissimi. Dobbiamo trattarli come persone adulte, non come adolescenti". Ma non è tutto, perché De Bortoli arricchisce la sua critica: "Il governo poteva e doveva essere chiaro, le decisioni sul ritorno alla normalità spettano esclusivamente alla politica. Che deve sentire il comitato tecnico scientifico e poi decidere, assumendosi tutte le responsabilità del caso", conclude. Chiaro l'assunto di De Bortoli: il nostro premier, Giuseppe Conte, non decide e continua a fare di tutto per non assumersi responsabilità.

