Ferruccio De Bortoli: "Dare un reddito a tutti è un'illusione pericolosa, lo Stato aiuti gli imprenditori ma dica la verità"

Ferruccio De Bortoli, in collegamento con Omnibus, su La7, interviene sull'ipotesi di un reddito di emergenza per aiutare molte persone rimaste senza lavoro: “Prima della crisi il nostro Paese finanziava imprese che non avevano più mercato. Ora quelle imprese che vanno giustamente aiutate dovranno restare sul mercato e quindi fare i conti con la concorrenza. Della quale abbiamo sempre avuto paura”. “Ora siamo in emergenza ma dare un reddito a tutti”, avverte De Bortoli, “è un'illusione pericolosa”. “Non si pò pensare che lo Stato faccio tutto, è un inganno", conclude. “Dobbiamo rimettere in piedi l’economia. Dobbiamo dire ai cittadini che saranno necessari i sacrifici che dovranno essere sopportati da tutti in maniera equa. Bisogna dire la verità".

