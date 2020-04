Stasera Italia, Ferruccio De Bortoli contro Giuseppe Conte: "Conferenza stampa del tutto inesistente"

28 aprile 2020 a

Un massacro, totale, per Giuseppe Conte, firmato Ferruccio De Bortoli. L'ex direttore del Corriere della Sera è intervenuto in collegamento a Stasera Italia, il programma di Barbara Palombelli su Rete 4, la puntata è quella di lunedì 27 aprile. E De Bortoli ha commentato la conferenza stampa del premier di domenica sera, con toni durissimi: "Una comunicazione troppo lunga e imprecisa, una conferenza stampa del tutto inesistente - premette -. Sarebbe stato preferibile dire esattamente il contenuto di questo dpcm", ha sottolineato, lasciando intendere come tutte le altre chiacchiere siano state fuori luogo e superflue. De Bortoli aggiunge poi: "Ho colto una sfiducia nei confronti del senso di responsabilià dei cittadini italiani. Parliamoci chiaro, in questi due mesi i cittadini italiani si sono compertati benissimo", ha concluso De Bortoli.

"Italiani trattati come adolescenti". Anche il mite De Bortoli affonda Conte: cosa deve spiegare

