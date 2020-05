L'aria che tira, il ristoratore contro Alessia Morani: "Non me ne frega un ca*** di voi, incompetenti. Voglio i soldi"

19 maggio 2020 a

a

a

“Ho investito 150mila euro, che c*** glieli danno a fare i soldi a quelli del reddito di cittadinanza? Io sto peggio di loro, sono una povera persona che paga le tasse e ha tre persone sotto contratto a tempo indeterminato, neanche i 600 euro mi hanno dato”. Giovanni, un ristoratore di Napoli che ha aperto a Milano è un fiume in piena in diretta a L’aria che tira: “Io non sono di nessun partito, non me ne frega un c*** della politica, il 90% dei politici sono incompetenti che non hanno mai lavorato”. L’umiliazione è totale per Alessia Morani, inchiodata alle responsabilità del suo raffazzonato governo giallorosso. “Ci sono problematiche difficili da risolvere”, ha farfugliato l’esponente del Pd che ha poi parlato di questi fantomatici soldi che l’esecutivo farebbe piovere sugli italiani. Peccato che il decreto rilancio dopo una settimana non sia ancora stato pubblicato in Gazzetta e che quindi i 55 miliardi siano fermi. Anche Myrta Merlino sembra stufa della debole difesa della Morani: “Non è quanti sono, ma come arrivano questi soldi che non convince”.

"Veneto, un punto di riferimento: il governo lo deve capire". Parla Calenda, Luca Zaia stra-gode

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.