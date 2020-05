Paolo Mieli a Cartabianca: "Guardata la Cina, abbiamo aperto troppo presto. Purtroppo...". Nuovo lockdown in arrivo?

20 maggio 2020 a

"Forse abbiamo riaperto troppo presto". Paolo Mieli, ospite di Bianca Berlinguer a #Cartabianca su Raitre, si dimostra pessimista sulla Fase 2 inaugurata davvero dal governo lo scorso 18 maggio, dopo oltre 2 mesi di lockdown. E sospetta una nuova ondata di chiusure selettive e e zone rosse: "In Cina purtroppo hanno già rimesso sotto lockdown intere città, milioni di persone - spiega l'ex direttore del Corriere della Sera -. Ci siamo illusi che il test sierologico ci potesse dare un patentino ma in realtà ha più un valore statistico".

Stessa opinione del professor Massimo Galli, dell'ospedale Sacco di Milano e tra i virologi ed esperti più apprezzati in tv da quando è iniziata l'emergenza: "Trovo incredibile non sia stato fatto uno sforzo maggiore nella diagnosi. Ora in alcune regioni si può fare il test sierologico pagando ma dovendo poi fare il tampone. Il sierologico serve a poco per la diagnosi, piuttosto per tracciare, per uno screening".

