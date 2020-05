Adolf Hitler, il segreto sessuale del Fuhrer svelato dagli storici: "Un testicolo solo e micropene, ecco spiegata la sua rabbia"

20 maggio 2020 a

Un imbarazzante disturbo sessuale dietro la ferocia di Adolf Hitler? Il tabloid britannico The Sun ricorda come alcuni storici abbiano accertato come le relazioni mediche seguite all'arresto del futuro leader nazista parlino di criptorchidismo (la mancata discesa del testicolo destro) e di genitali deformati. Si parla di ipospadia, una malformazione che può portare ad un micropene.

Di questo trattano gli storici Jonathan Mayo e Emma Craigie nel nuovo libro Hitler’s Last Day: Minute by Minute, ipotizzando che l'anormalità genitale del Fuhrer abbia poi portato alla sua rabbia e a istinti sessuali repressi. D'altronde, il suo dottore personale Theodor Morell era solito prescrivergli amfetamine, ormoni e cocaina per fargli salire la libido e soddisfare la sua amante Eva Braun.

