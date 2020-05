Paolo Becchi contro Federico Fubini: "La tua traduzione della Merkel non è fedele. Perché questa falsificazione?"

20 maggio 2020 a

a

a

"Perché questa opera di falsificazione?". Paolo Becchi convide sconcertato un tweet di Federico Fubini, firma economica del Corriere della Sera, che rilanciava una dichiarazione di Angela Merkel. "Lo Stato nazionale non ha futuro - si legge -. La Germania starà bene solo se l’Europa starà bene”. Merkel, suggerisce Fubini "spiega quale è la sua risposta all’intolleranza, all’estremismo, all’odio digitale, all’interferenza di potenze ostili, a un mondo che purtroppo è meno aperto e più carico di rischi". Ma c'è un problema, nella sua traduzione dal tedesco Fubini si è perso per strada una parola. Fondamentale.

Paolo Becchi su Bce e Ue: "I loro giudici tirano fuori le p***, la nostra Corte costituzionale cala le braghe"

"La sua traduzione non è fedele, sottolinea Becchi. "'Lo Stato nazionale da solo non ha futuro. Lei togliendo il da solo mistifica quello che ha detto Merkel, dando alla frase un significato completamente diverso. Perché? Perché questa continua opera di falsificazione? Perché?". La risposta potrebbe trovarsi in una ammissione che al tempo fece molto scalpore. "Non ho voluto scrivere che in Grecia dopo la crisi sono morti 700 bambini in più: sarebbe clava per gli antieuropei". Chiaro, no?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.