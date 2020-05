Coronavirus, Myrta Merlino a L'aria che tira: "Movida? Basta balle, la responsabilità è molto più del governo"

21 maggio 2020 a

"Se il Covid-19 tornerà a farci male sarà colpa soprattutto della mancanza di test, tamponi e tracciamento. La responsabilità deve essere di tutti ma del governo molto di più". Myrta Merlino, conduttrice di L'aria che tira non ha dubbi su chi puntare il dito se dovesse verificarsi una nuova ondata di virus. Lo ha spiegato bene all'inizio della sua puntata quotidiana dle talk show di La7.

Merlino indica bene di chi sono le responsabilità: "Non raccontiamoci balle, è chiaro che le scene della movida non vanno bene, l'aperitivo tutti ammassati per strada è un problema, è chiaro che se vogliamo un po' più di libertà dobbiamo meritarcela ed essere responsabili, ma se abbiamo avuto 30mila morti a causa Covid non è stato per colpa dei runner o della movida. Sono figli della nostra incapacità di proteggere luoghi e soggetti a rischio".

