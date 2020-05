Guido Bertolaso attacca Marco Travaglio: "Io un pensionato. Ma lui...". L'ultima vergogna del Fatto Quotidiano

21 maggio 2020 a

Marco Travaglio non si smentisce mai e anche nella Fase 2 si diverte a punzecchiare Guido Bertolaso, attribuendogli addirittura frasi che il commissario per la Lombardia nell'emergenza coronavirus non ha mai pronunciato. "A causa della mia malattia sono stato di fatto esautorato dall’operazione" dell’ospedale alla Fiera di Milano. Queste le parole del Fatto Quotidiano messe in bocca all'ex capo della Protezione Civile. Ma c'è di più perché il titolo dell'articolo non lascia spazio a dubbi: "E Bertolaso scarica Fontana & C: 'Fiera, il progetto era altro'". Parole che il medico però respinge. Con Fontana e Regione Lombardia "corre buon sangue. Non c’è nessunissima polemica, nessun equivoco, nessuno mi ha scaricato" ha precisato l'esperto durante Agorà, la trasmissione mattutina di Rai Tre.

In Fiera a Milano - ha spiegato - "ci sono già tutti i medici che devono lavorare in questo ospedale e sono tutti tranquilli e contenti. C’è la Tac, c’è la chirurgia, c’è tutto quello che serve per eventuali interventi di emergenza. Ho detto a Fontana di farne un Covid Hospital completo. Dove c’è rianimazione ma anche pronto soccorso, triage e letti a bassa intensità. Spero verrà fatto in Lombardia come verrà fatto nelle Marche". Il motivo è semplice, questi luoghi "sono estremamente adatti per realizzare ospedali di questo genere ad altissima tecnologia. Sono luoghi dove la tecnologia è messa al servizio degli italiani". Alla faccia di Travaglio, protagonista anche del successivo tweet di Bertolaso: "Il Fatto Quotidiano continua a bersagliarmi nonostante io sia ormai solo un pensionato". Più chiaro di così.

